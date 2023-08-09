В России стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет

По данным Росстата, показатель достиг 32,5 рубля в расчете на 1 км

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Стоимость поездки на такси в РФ побила исторический рекорд и составила 32,5 рубля в расчете на 1 км, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

"Стоимость поездки на такси достигла максимума за последние 10 лет (2014-2023 годы), следует из данных Росстата: в июне она достигла 32,53 рубля в расчете на 1 км пути", - отмечает издание. В РБК указали, что услуги такси дорожают с апреля 2021 года. При этом самый большой рост цен - 4,03% - за последние 10 лет произошел в первой половине 2023 года (июнь к январю). До этого рекорд был в январе - июне 2022 года и составлял 2,7%.

Одной из причин подорожания стал рост цен на автомобили и их обслуживание, вызванный антироссийскими санкциями, объяснил пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников.

На этом фоне средняя цена импортного легкового автомобиля, по данным Росстата, с февраля 2022 года по июнь 2023 года увеличилась на 57%, до 2,168 млн рублей; российского - на 25%, до 970,1 тыс. рублей. Перевозчики купили большинство автомобилей в такси еще до пандемии, срок их эксплуатации завершается или они уже выбыли, указал Стенников. Самые бюджетные автомобили, которые стоили менее 1 млн рублей еще три года назад, подорожали минимум на 1 млн рублей, отмечает он. Также выросла стоимость запчастей и расходных материалов. Представитель сервиса "Ситимобил" согласился, что цены на такси поднимаются из-за роста затрат на обслуживание машин и увеливения расходов перевозчиков.

В "Ситимобил" прогнозируют подорожание услуг такси с сентября 2023 года до 30%. По словам представителя сервиса, это связано с новым законом о такси и трудностями, которые с ним связаны. Стенников добавил, что такси продолжит дорожать, цены могут увеличиться кратно в ближайшее время.