ЦБ с 15 августа начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями

Как сообщили в Банке России, граждане через какое-то время смогут подать заявку для участия в тестировании

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц стартуют 15 августа. Граждане, которые являются клиентами банков-участников пилота цифрового рубля, через какое-то время смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Мы долго готовились к началу реальных операций. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней. Я должна сказать, что этот пилот будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рубля между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях", - сказала она.

Скоробогатова также сообщила, что граждане, которые являются клиентами банков-участников пилота цифрового рубля, через какое-то время смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях. "Если вы являетесь клиентами этих банков, вы через какое-то время можете подать заявку и стать теми людьми, кто реально в пилоте сможет участвовать уже на следующих этапах, когда мы будем активно расширять не только перечень участников, но и перечень операций", - добавила она.

Скоробогатова отметила, что все 13 банков, изъявившие желание участвовать в тестировании цифрового рубля, уже прошли подготовительные мероприятия и начнут участвовать в тестировании 15 августа. Кроме этого, еще 16 банков готовы присоединиться к тестированию в следующем году. "Вторая очередь банков, которые также изъявили желание участвовать в пилоте, это 19 банков. Из них 16 с нами готовы идти очень быстро и в следующем году присоединиться к группе банков первой группы, мы сейчас с ними как раз начинаем работу", - заявила она.

Цифровой рубль - третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с ним для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае. Банк России неоднократно подчеркивал, что после введения цифрового рубля он будет использоваться как средство платежа, а не как средство накопления. Открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя. Взять кредит в цифровых рублях также не получится.

Цифровые счета откроются на платформе ЦБ РФ, банки смогут заводить клиентам счета цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания. Владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.