FT: США не хотят поставлять истребители F-35 для ОАЭ из-за боязни утечек технологий в КНР

По информации газеты, в Объединенных Арабских Эмиратах разочарованы тем, что Соединенные Штаты настаивают на ограничениях при использовании самолетов

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Власти США сомневаются в необходимости поставок Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) истребителей F-35 в связи с опасениями, что секретные технологии могут быть переданы Китаю. Об этом сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, несмотря на нормализацию отношений между США и ОАЭ при предыдущем главе Белого дома (2017-2021) Дональде Трампе, нынешняя администрация Джо Байдена обеспокоена возможностью утечек технологий в КНР, из-за чего переговоры о продаже F-35 остановились. Кроме того, в ОАЭ разочарованы тем, что США настаивают на ограничениях при использовании истребителей.

В конце 2020 года при президентстве Трампа Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд. Как отмечала газета The Hill, о сделке было объявлено после соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США.

В январе 2021 года газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что новая вашингтонская администрация во главе с Байденом приостановила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы "провести оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов", которые были одобрены при Трампе. Как отмечали источники газеты, Вашингтон хотел удостовериться в том, что американские вооружения не будут применены в Йемене.

В декабре 2021 года WSJ сообщила, что ОАЭ могут выйти из сделки по приобретению у США вооружений из-за выдвигаемых американской стороной требований к ОАЭ дистанцироваться от КНР. Ранее агентство Bloomberg информировало, что Вашингтон оказывает давление на Абу-Даби, вынуждая его в течение четырех лет избавиться от оборудования и технологий китайской компании Huawei Technologies, используемых в информационных сетях страны.