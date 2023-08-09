9 августа, 08:37,
обновлено 9 августа, 08:49

ЦБ разработает возможность оплаты ЖКХ цифровыми рублями

Выбор при этом будет за гражданами, отметила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России разработает возможность использования шаблонов для автоматизации оплаты услуг ЖКХ цифровыми рублями, выбор будет за гражданами, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

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"Когда мы говорим о некой автоматизации платежей, вот такие шаблоны мы как Банк России разработаем. Далее сам клиент будет выбирать, хочет он использовать этот шаблон или не хочет. Это исключительно выбор человека. Мы начнем с простых шаблонов: оплата ЖКХ, переводы, а дальше будем думать, как эти шаблоны расширять", - сказала она, отметив, что прекратить использовать такой шаблон можно будет в любой момент. 

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