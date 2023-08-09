В Испании наложили арест на 10 самолетов, 5 яхт и 357 домов, якобы связанных с россиянами

По информации Cadena SER, также в королевстве заморозили 65 фондов, в том числе счета и акции, якобы имеющие отношение к гражданам России

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Власти Испании наложили арест на 10 самолетов, 5 яхт, 357 объектов жилой недвижимости и 22 автомобиля, которые якобы связаны с российскими предпринимателями, попавшими под европейские санкции. С таким утверждением выступила радиостанция Cadena SER со ссылкой на данные департамента национальной безопасности.

По ее версии, также в королевстве были заморожены 65 фондов, в том числе счета и акции, якобы имеющие отношение к гражданам РФ. Как заверяет радиостанция, стоимость задержанных яхт превышает €900 млн. Отмечается, что все эти активы заморожены в ожидании административного решения компетентных органов в каждом конкретном случае.

Еврокомиссия с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискацию замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года Еврокомиссия начала активную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной. По данным Брюсселя, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действия западных стран по отношению к активам Москвы не получается упаковать в нормы международного права, а все попытки это легитимизировать обречены на провал.