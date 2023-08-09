В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и персональные рекомендации

Для настройки рекламы в кабинете "VK Рекламы" нужно выбрать цель "Мобильные приложения", добавить ссылку на размещенный в RuStore сервис и настроить основные параметры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Рекламные инструменты для разработчиков, а также персональные рекомендации приложений для пользователей появились в магазине приложений для Android RuStore. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"RuStore открыл разработчикам и бизнесу возможность продвигать приложения внутри магазина и находить новых пользователей. Настраивать объявления и оценивать результаты поможет "VK Реклама" - единая платформа для запуска кампаний на проектах VK и в рекламной сети", - сообщили в пресс-службе.

Для настройки рекламы в кабинете "VK Рекламы" нужно выбрать цель "Мобильные приложения", добавить ссылку на размещенный в RuStore сервис и настроить основные параметры: целевую аудиторию, длительность и бюджет продвижения, пояснили в пресс-службе. Объявления могут показываться как на всех проектах VK и рекламной сети, так и в разделе "Интересное" в RuStore.

Также в RuStore появились персональные рекомендации приложений для пользователей, добавили в пресс-службе.

RuStore был запущен в мае 2022 года. Его развивает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. За год аудитория платформы достигла 10 млн пользователей в месяц.