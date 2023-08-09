Росаккредитация будет повышать доверие граждан к системе классификации гостиниц

Для удобства россиян усовершенствуют реестры организаций, аккредитованных в этой области, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Росаккредитация будет работать над повышением доверия граждан к системе классификации гостиниц, для удобства россиян будут усовершенствованы реестры организаций, аккредитованных в этой области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о передаче Росаккредитации функций Минэкономразвития по оказанию государственных услуг в сфере аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

"Росаккредитация будет работать над повышением доверия к системе классификации гостиниц, в частности, для удобства россиян будут обновлены и усовершенствованы реестры организаций, аккредитованных в этой области", - говорится в сообщении.

Росаккредитация вырабатывает новые подходы к организации системы аккредитации во вверенной сфере. "Мы получили новые функции и сейчас ведем активную работу с отраслью - с гостиницами, отраслевыми ассоциациями, аккредитованными организациями и регионами. Выявили большое количество позиций и мнений. На их основе будем совершенствовать подход к аккредитации в данной области, повышать ее прозрачность", - отметил глава ведомства Назарий Скрыпник, слова которого приводят в пресс службе.

Аккредитация организаций по классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей обеспечивает безопасность предоставляемых услуг, устанавливает требования для каждой категории объектов. С 9 августа 2023 года заявители смогут подать заявление на получение услуги по аккредитации в электронной форме через электронную приемную, портал ЕПГУ, либо на бумажном носителе, рассказали в Росаккредитации.