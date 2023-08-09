В Fortum сообщили о сохранении намерения продать российские активы

Активы финского энергоконцерна в апреле передали Росимуществу во временное управление

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Финский энергоконцерн Fortum сохраняет намерения продать активы в России, которые в апреле были переданы Росимуществу во временное управление. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Fortum Маркус Раурамо.

По его словам, до передачи доли во временное управление компания вела переговоры с потенциальным покупателем российских активов, которого Раурамо назвал "прибыльным, эффективным и лучшим из существующих в России". Глава компании уточнил, что покупатель представил свои планы правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

"Мы по-прежнему являемся законными владельцами бизнеса, но мы не получаем никакой информации, дивидендов или выплат, - сказал генеральный директор. - Мы все еще добиваемся продажи актива".

Ранее сообщалось, что арбитражное разбирательство из-за передачи активов финского энергоконцерна Fortum в России под управление Росимущества может начаться в 2024 году. Fortum намерен добиться компенсации за активы и свои инвестиции в России. После первого квартала 2023 года Fortum списал российские активы и исключил их из отчетности, оценив убытки от обесценения в €1,7 млрд. В целом концерн оценивал убыток от российских проектов примерно в €2 млрд, а общие инвестиции в Россию - в €6 млрд с учетом первоначальной покупки акций.

В мае Раурамо говорил, что считает продажу российских активов после передачи их во временное управление возможной лишь теоретически, а смена менеджмента усложняет процесс.

О введении временного управления

Президент России Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Мера принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ.

В Росимуществе отмечали, что указ президента о введении внешнего управления в отношении акций "Юнипро" и "Фортума" не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.

Финский энергоконцерн заявлял, что потерял контроль над своими операциями в РФ, а введение временного управления акциями нарушает международные права и права Fortum как иностранного инвестора.