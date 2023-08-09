"Соллерс" дополнил несколько модификаций Sollers Atlant грузопассажирской версией

Стоимость автомобиля начинается от 3,6 млн рублей, сообщили в компании

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant стали доступны в грузопассажирской версии, говорится в сообщении автопроизводителя "Соллерс".

Стоимость автомобиля начинается от 3,6 млн рублей.

"Соллерс" объявляет о пополнении ряда модификаций Sollers Atlant грузопассажирскими автомобилями. Универсальные варианты значительно расширили сектор применения модели", - отмечается в сообщении.

Автомобиль в грузопассажирском исполнении имеет два ряда сидений и шесть посадочных мест. Новая модификация Sollers Atlant построена на основе цельнометаллического фургона полной массой до 3,5 тонн и представлена в исполнениях с короткой, средней и длинной колесной базой. Начиная с базовой комплектации, автомобиль оснащается системами ABS и ESP, двумя подушками безопасности.

В 2022 году "Соллерс" запустил производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи Sollers Argo и Sollers Atlant начались в декабре 2022 года. Приобрести автомобили можно в 70 дилерских центрах в 50 городах России.