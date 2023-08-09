Реставрация замка Шантийи к северу от Парижа завершится к 2026 году

Как сообщила газета The Times, она обойдется в €15 млн

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Замок Шантийи, одну из аристократических резиденций Франции в одноименной коммуне к северу от Парижа, планируют отреставрировать и подготовить к кулинарной выставке "Ватель" в 2026 году.

Как сообщила газета The Times, реставрация замка обойдется в €15 млн. Выставка будет посвящена "силе кулинарного мастерства" Франции, в частности Франсуа Вателю (1631-1671) - кулинару швейцарского происхождения, который организовал по заказу владельца резиденции праздник на 2 тыс. человек, в том числе для короля Людовика XIV. Инициаторы рассчитывают, что эта инициатива привлечет новых посетителей и спонсоров.

Заложенный в XVI веке замок в значительной степени был разрушен во время Великой французской революции (1789-1799), но в XIX веке восстановлен сыном короля Франции герцогом Анри Орлеанским (1822-1897). В поместье была размещена его выдающаяся коллекция картин (крупнейшая во Франции после Лувра), а также построены самые протяженные в Европе конюшни. В 1886 году герцог передал особняк с садом, лесом и ипподромом в дар Институту Франции с условием сохранения замка и владений в неизменном виде. Замок Шантийи ежегодно посещают более 400 тыс. человек.

На протяжении почти двух десятилетий средства на содержание замка (около €70 млн) выделял из своего фонда духовный лидер мусульман-исмаилитов шиитского толка Карим Ага-хан. Однако в 2020 году он его расформировал, в результате администрации пришлось искать новые пути финансирования. С этой целью было решено провести выставку "Ватель".