МИД РФ заявил, что Москва и Пекин ведут активный диалог по поставкам зерна из России в КНР

Замглавы департамента информации и печати дипведомства Алексей Зайцев отметил, что в настоящий момент наблюдается серьезная положительная динамика в области торговли продукцией сельского хозяйства между странами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. РФ и КНР активно обсуждают вопросы поставок зерновой продукции из России на китайский рынок, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Ведется активный диалог по поставкам на китайский рынок российской зерновой продукции", - указал дипломат.

Он отметил, что вопросы российско-китайского сотрудничества в области сельского хозяйства "регулярно обсуждаются в ходе двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также на профильных площадках межведомственного взаимодействия".

В этом контексте Зайцев обратил внимание, что в совместных коммюнике по итогам встреч глав правительств России и Китая "неоднократно отмечалась значимость продвижения кооперации в области сельского хозяйства, расширения масштабов и диверсификации товарной номенклатуры российского экспорта".

Замглавы департамента информации и печати МИД РФ подчеркнул, что в настоящий момент наблюдается серьезная положительная динамика в области торговли продукцией сельского хозяйства между Москвой и Пекином. "Оказываем в рамках нашей компетенции всевозможную внешнеполитическую поддержку для укрепления взаимовыгодной кооперации в этой сфере", - отметил дипломат.