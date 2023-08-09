Хуснуллин сообщил, что еще 32 региона получат 75 млрд рублей казначейских кредитов

Субъектам будут предоставлены кредиты на сумму 75 млрд рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правкомиссия по региональному развитию одобрила заявки на реализацию 61 инфраструктурного проекта еще 32 регионов на получение 75 млрд рублей казначейских кредитов. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее специальные казначейские кредиты были одобрены четырем новым регионам на модернизацию ЖКХ, 73 регионам на обновление автобусных парков и 11 регионам Дальнего Востока на реализацию мастер-планов городов.

"Очередной лимит специальных казначейских кредитов мы распределили на конкурсной основе. В результаты отобраны 32 региона, где будет реализован 61 инфраструктурный проект, включающий строительство или ремонт 136 объектов. Преимущественно средства направим на обновление жилищно-коммунального хозяйства, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг гражданам", - цитирует слова Хуснуллина пресс-служба кабмина.

Поясняется, что субъектам будут предоставлены казначейские кредиты на сумму 75 млрд рублей. В первую очередь это средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

"Всего для участия в конкурсном отборе поступили заявки от 55 регионов страны на 191 проект на общую сумму 155,5 млрд рублей. Субъекты испытывают высокую потребность в обновлении инфраструктуры, и инструмент специальных казначейских кредитов как раз помогает решить задачи регионального развития. Фонд развития территорий как оператор данной программы продолжит сопровождать проекты для их успешной реализации", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

Механизм казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.