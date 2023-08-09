Жители Липецкой области с начала года стали активнее оформлять ипотечные кредиты

Средний размер кредитования в регионе увеличился до 3 млн рублей

ЛИПЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Жители Липецкой области с начала 2023 года стали активнее оформлять ипотечные кредиты. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Жители региона оформили за первое полугодие 4 904 ипотечных кредита, что на 58% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, объем выданных кредитов составил около 15 млрд рублей, что на 69% больше, чем годом ранее", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что средний размер ипотечного кредита возрос до 3 млн рублей, а срок ипотеки - до 24 лет. При этом большинство предпочитают оформлять ипотеку на вторичном рынке - таких кредитов выдали 3 985 против 919 кредитов на покупку нового жилья.

"Процентная же ставка на жилье от застройщика выгоднее: в июне этого года по кредитам на первичное жилье она составила 6,4% годовых, на готовое жилье - 9%", - заметил Артамонов.

Он подчеркнул, что липчанам доступно множество мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий. "Особенно это относится к специалистам, востребованным в регионе, труженикам, возрождающим село, - всем тем, кому не безразлична судьба Липецкой области, и кто готов трудиться на благо ее процветания", - заключил Артамонов.