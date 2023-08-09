Компания, склад которой взорвался в Сергиевом Посаде, находится в стадии банкротства

ОАО "Пиро-росс" действует с 1994 года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Компания "Пиро-Росс", которая арендовала склад с пиротехникой на заводе в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, находилась в стадии банкротства. Данные об этом содержатся в базе данных СПАРК.

ОАО "Пиро-росс" начало работу в 1994 году. В 2023 году она была признана банкротом, в ее отношении с апреля открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. За неуплату налогов были арестованы счета и имущество компании. Кроме того, фирма имеет задолженность в размере 900 тыс. рублей по штрафам ГИБДД, более 350 тыс. рублей - по заработной плате, 190 тыс. рублей - по судебным издержкам. Общая сумма задолженности в исполнительном производстве составляет почти 2 млн рублей.

Компанию регулярно проверяли МЧС и Ростехнадзор. В частности, были выявлены несколько нарушений, связанных с пиротехникой. В 2021 году было выявлено, что начальник пиротехнического цеха не прошла до конца аттестацию в области промышленной безопасности, в здании переработки взрывчатых материалов не проводился ремонт, с работниками участка переработки взрывчатых материалов не проводились тренировки по безопасности. Инспекторы МЧС находили нарушения, связанные с необеспечением безопасности работников и невозможностью эффективно потушить пожар в случае его возникновения. Данных о нарушениях, выявленных в ходе последних проверок, в базе нет.