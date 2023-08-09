В Астраханской области заявили об отсутствии дефицита топлива из-за ремонта местного ГПЗ

Как уточнил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский, снабжение заправочной сети компании "Газпром" планируют возобновить в полном объеме к концу августа

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. АЗС компании "Газпром" в Астраханской области составляют менее пятой части от общего числа АЗС в регионе, поэтому плановый ремонт Астраханского газоперерабатывающего завода не повлияет на снабжение различными видами топлива населения. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

"В настоящий момент осуществляется плановый ремонт Астраханского газоперерабатывающего завода, поэтому есть сложности в снабжении заправочной сети компании "Газпром" различными видами топлива. Дефицит, который складывается на заправочных комплексах группы компании "Газпром", не окажет существенного влияния на картину по доступности топлива населению. При этом "Газпром" продолжит в плановом режиме заправку спецтехники, включая автомобили скорой помощи, пожарные машины", - сообщил Волынский.

Он уточнил, что сегодня в Астраханской области действуют более 140 АЗС из них только 22 заправки принадлежат группе компании "Газпром". По словам Волынского, прогнозируется, что снабжение заправочной сети компании возобновится в полном объеме к концу августа, когда завод завершит плановые работы.

По словам регионального управляющего Астраханского региона ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" Павла Шнайдера, компания не прогнозирует каких-либо проблем с логистикой нефтепродуктов.

"Все наши 31 АЗС в регионе работают в штатном режиме. Мы готовы и рады встретить клиентов и подтвердить наш высокий уровень сервиса и качество нефтепродуктов. Мы работаем над тем, чтобы увеличить запас нефтепродуктов на складах", - сообщил он журналистам.

Основные направления деятельности ООО "Газпром добыча Астрахань" - поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%). Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м.