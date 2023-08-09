9 августа, 09:40

Доля безналичных расчетов в розничном обороте в РФ составила порядка 82%

В ЦБ ожидают, что до конца 2023 года рост этого показателя продолжится

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в розничном обороте в России растет, в настоящее время составляет примерно 82%. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Порядка 82%. Мы думаем, что до конца 2023 года рост продолжится", - сказала она.

Скоробогатова также отметила, что такой показатель указывает на уровень желания граждан и бизнеса использовать именно безналичные и цифровые формы расчетов. При этом люди не переходят на наличные с уходом международных платежных систем из РФ, граждане предпочитают безналичные способы оплаты. 

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