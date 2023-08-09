9 августа, 10:07

Малый флот компании "Водоходъ" перевез 319 тыс. пассажиров за три месяца навигации

В организации отметили, что флот прогулочных и скоростных судов "Водохода" и дочерних предприятий составляет 22 единицы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Малый флот круизной компании "Водоходъ" за три месяца летней навигации перевез 319 тыс. пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Скоростные суда на Черном море, круглогодичный речной маршрут электротранспорта на Москве-реке, инновационные "Экоходы" на Волге и Енисее, скоростная линия "Санкт-Петербург - ГМЗ "Петергоф" - малый флот компании "Водоходъ" за три месяца перевез 319 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что флот прогулочных и скоростных судов "Водохода" и дочерних предприятий составляет 22 единицы.

"Водоходъ" - один из крупнейших российских операторов речных круизов и туристический оператор полного цикла. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация