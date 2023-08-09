Инвестор Дальневосточного автокластера в Хабаровске стал резидентом ТОР

Объем инвестиций оценили в 6,7 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Компания-инвестор проекта строительства комплекса по производству автобусов и другого пассажирского транспорта в Хабаровске стала резидентом территории опережающего развития. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Он [инвестор] уже стал резидентом ТОР "Хабаровск". Определены площади для предприятия, завершены проектно-изыскательские работы. К нашей амбициозной инициативе подключилась госкорпорация ВЭБ.РФ", - написал Дегтярев. Проект реализуют на площадке "Ракитное" хабаровской ТОР, планируется строительство завода с запуском, как сообщалось ранее, в 2024 году. Предприятие, как предполагается, будет выпускать до 1 тыс. единиц техники в год. Стоимость проекта оценивается в 6,7 млрд рублей. Проект заявлял холдинг "Бакулин Моторс Групп" (бренд Volgabus).

Губернатор отметил, что в мастер-планах дальневосточных городов, которые поручил разработать президент, отдельной строкой для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре прописано обновление транспортной инфраструктуры, для чего будут использоваться мощности будущего комплекса. Кластер обеспечит жителей региона современным и безопасным транспортом.

По информации руководителя компании-оператора проекта "Дальневосточный автокластер" Алексея Бакулина, слова которого приводятся на сайте регионального правительства, инвестиционный проект перешел в активную стадию исполнения. Параллельно с текущими задачами решаются вопросы стратегического характера: соблюдение "зеленой" повестки и формирование долгосрочного спроса на автобусную продукцию, а также поиск партнеров. Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве уже проявляют азиатские компании-поставщики комплектующих.