На Кубани считают необходимым привлечение кадров в легкую промышленность

По мнению главы региона Вениамина Кондратьева, к работе нужно привлекать молодежь

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. В Краснодарском крае считают необходимым решать проблему дефицита кадров на предприятиях легкой промышленности.

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, предприятия должны работать на полную мощность. "Расти и развиваться, для этого нужно привлекать молодежь - сегодня рабочие руки важны как никогда, необходимо решать проблему дефицита кадров, тем более, когда есть заказы, рынок сбыта", - сказал Кондратьев в рамках посещения предприятия по пошиву различных видов спецодежды в станице Ленинградская, где губернатор находится с рабочей поездкой.

Глава региона, в частности, пообщался с руководством предприятия, открытого в 2022 году на базе Ленинградской швейной фабрики. "Сегодня это подразделение холдинга, который включает 16 филиалов в России, Беларуси и Южной Осетии, основное направление деятельности - разработка и производство профессиональной и специальной одежды", - пояснили представители руководства губернатору.

В свою очередь в пресс-службе краевой администрации, сообщили, что на предприятии работают более 90 человек, в основном - швеи.

"В цехах установлено современное оборудование, фабрика обеспечена заказами и планирует наращивать мощности, в планах - расширение производства и увеличение штата до 250 человек в 2023 году и до 440 человек - к концу 2024 года", - сказали в пресс-службе. При этом руководство отметило, что будущих сотрудников здесь научат всему необходимому, имея специальные учебные линии.