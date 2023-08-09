Карелия получит 60,3 млн рублей на поддержку промышленных предприятий в 2024 году

Деньги направят региональному Фонду развития промышленности, который будет выдавать льготные займы со ставками от 1 до 5% годовых

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 августа. /ТАСС/. Карелия получит 60,3 млн рублей из федерального бюджета на поддержку промышленных предприятий в 2024 году. Соответствующее решение приняли по итогам заседания межведомственной комиссии при Минпромторге России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"По итогам заседания межведомственной комиссии при министерстве промышленности и торговли Российской Федерации принято решение о выделении Республике Карелия 60,3 млн рублей. Средства будут направлены региональному Фонду развития промышленности на оказание финансовой поддержки предприятий промышленной отрасли в форме льготных займов", - говорится в сообщении.

Фонд развития промышленности Карелии позволяет предприятиям реализовывать проекты по модернизации производств за счет заемных средств, полученных на льготных условиях, в размере от 5 до 100 млн рублей со ставками от 1 до 5% годовых. В 2023 году по линии фонда промышленным предприятиям выдали льготные займы на общую сумму 41,5 млн рублей. Дополнительно организация ведет работу по предоставлению до конца года займов на сумму порядка 200 млн рублей, из которых 87 млн - это федеральные средства.