СМИ: микрофон, который Cardi B бросила в фаната, продали почти за $100 тыс.

По информации TMZ, выручку направят двум благотворительным организациями Wounded Warrior Project и Friendship Circle Las Vegas

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Микрофон, который американская рэп-исполнительница Cardi B бросила со сцены в фаната, был продан почти за $100 тыс. на сайте eBay. Об этом сообщил портал TMZ.

Торги завершились утром 8 августа, после чего микрофон модели Shure Axient ушел с молотка за $99,9 тыс. Как отмечает портал, владелец продюсерской компании The Wave выставил микрофон на сайт за $500, примерно за неделю поступило более 120 заявок на его приобретение. По словам продавца, выручка будет направлена двум благотворительным организациями Wounded Warrior Project и Friendship Circle Las Vegas.

Ранее журнал Variety сообщил, что Cardi B бросила микрофон в женщину во время концерта в Лас-Вегасе. Пострадавшая сообщила правоохранительным органам о нанесении побоев. Полиция США не стала предъявлять обвинение рэп-исполнительнице.

Белкалис Марленис Альманзар, выступающая под псевдонимом Cardi B, - американская хип-хоп исполнительница и автор песен. В 2019 году она получила музыкальную премию Grammy за рэп-альбом Invasion of Privacy.