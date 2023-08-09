В Херсонской области собрали 750 тонн клубники в этом году

Фермеры региона поставляли ягоду в основном на рынки населенных пунктов Центральной России, а также в Краснодар и Крым, заявили в областном Минсельхозе

ГЕНИЧЕСК, 9 августа. /ТАСС/. Более 750 тонн клубники было собрано в Херсонской области этим летом. Об этом сообщили ТАСС в Минсельхозе региона.

"Фермерские хозяйства отчитались за 751 тонну клубники в этом году", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в этом году фермеры поставляли клубнику в основном на рынки населенных пунктов Центральной России, а также в Краснодар и Крым. "На следующий год загадывать сложно по поставкам. Из-за проблем с поливом трудно предугадать, сколько будет урожая", - добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что сейчас на стадии разработки находятся документы по субсидии для аграриев, которые занимаются ягодами. Эта выплата поможет им покрыть расходы. "Как только будут утверждены ставки, аграрии смогут подать на нее заявку и получить необходимую поддержку", - пояснили в Минсельхозе.