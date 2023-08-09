Авиакомпании РФ заинтересованы в открытии рейсов в Юго-Восточную Азию

Как сообщили в Минтрансе, перевозчики выразили готовность рассмотреть такую возможность при поступлении запросов на сотрудничество от заинтересованных сторон

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ряд российских авиакомпаний готов проработать вопрос открытия прямых чартерных рейсов в страны Юго-Восточной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ.

"По итогам проработки вопроса организации чартерных перевозок в страны Юго-Восточной Азии ряд российских авиакомпаний, заинтересованных в выполнении таких полетов, выразили готовность рассмотреть такую возможность при поступлении запросов на сотрудничество от заинтересованных сторон", - сообщили в Минтрансе.

Ранее газета "Известия" сообщала, что Росавиация попросила перевозчиков подумать над запуском круглогодичных рейсов из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии в разные города РФ.