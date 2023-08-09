Фабрика в Подмосковье вложит более 220 млн рублей в расширение производства

"Элинар-бройлер" построит два новых производственных корпуса в Наро-Фоминском городском округе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Птицефабрика "Элинар-бройлер" в Московской области построит два новых производственных корпуса в Наро-Фоминском городском округе, объем вложений составит более 220 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Птицефабрика "Элинар-бройлер" продолжает модернизацию мощностей племенных репродукторов. Так, в этом году в Наро-Фоминском округе планируют строительство двух новых корпусов на 21,6 тыс. голов ремонтного молодняка родительского стада. Объем инвестиций в эту стадию проекта - по строительству репродуктора второго порядка - превысит 220 млн рублей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

В министерстве пояснили, что репродуктор второго порядка - это производство инкубационного яйца финального гибрида цыплят-бройлеров и один из передовых племенных репродукторов России. Уже реконструированы 29 птичников, установлено современное технологическое оборудование, заменены инженерные сети и коммуникации, а также проведена газификация производственных объектов.

"Количество племенного поголовья в репродукторе второго порядка превысит 300 тыс. голов, что обеспечит производство 42 млн инкубационных яиц в год. Это позволит птицефабрике не только отказаться от импорта этого сырья, но и предложить его рынку. Проект вносит большой вклад в снижение импортозависимости и повышение уровня биологической и продовольственной безопасности Московской области", - добавил Филимонов.

В пресс-службе добавили, что уже модернизированные мощности показывают результаты, которые соответствуют лучшим мировым практикам. В частности, достигнут показатель в 150 суточных цыплят бройлеров на начальную несушку. Проект на начальной стадии реализации уже обеспечил для жителей Богородского и Орехово-Зуевского городских округов Московской области более 100 дополнительных новых рабочих мест. В рамках программы по компенсации части прямых понесенных затрат на инвестиционные цены предприятием получены субсидии из регионального и федерального бюджетов.