В Мариуполе заработал первый инвестпроект по созданию металлоконструкций

Предприятие получило название "Металл трейд НТ"

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Филиал липецкой компании ООО "Металл Трейд" открыл производство в Мариуполе. Предприятие получило название "Металл трейд НТ" и стало первым реализованным инвестпроектом в регионе.

"Наверное, да, мы первые открылись. Мариуполь - один из тех городов, который больше всего пострадал при проведении СВО. Нами было принято решение прийти сюда с производством для того, чтобы дать возможность компаниям, которые восстанавливают эти территории, и людям, которые здесь проживают, дать доступ к очень необходимым для строительства материалам по доступной цене", - рассказал ТАСС генеральный директор компании Станислав Каменецкий.

Предприятие специализируется на производстве металлоконструкций, используемых во внутренней и внешней отделке помещений. Гендиректор уточнил, что производство позволит закрыть потребности не только ДНР, но и остальных трех регионов. При необходимости предприятие расширит объемы изготавливаемой продукции. "У нас открыто здесь юрлицо с местным адресом, платим официальную зарплату в несколько раз выше, чем зарплаты по отрасли в РФ. Платим налоги тоже здесь. Наши сотрудники обеспечены полным соцпакетом", - добавил Каменецкий.

Проект был реализован при поддержке госконцерна "Корпорация развития Донбасса" и депутата Госдумы, ответственного секретаря Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Дениса Кравченко. Как уточнила ТАСС председатель правления госконцерна Инга Яппарова, сейчас реализован лишь первый этап проекта, сумма инвестиций которого составляет порядка 50 млн рублей. Общая же сумма инвестиций, как уточнила генеральный директор предприятия, составит порядка 200 млн рублей. "Это собственные деньги. Не заемные, не кредитные. Очень часто компании вкладывают собственных 10% и остальное берут в кредит, или заем, или субсидии у государства. В данном случае мужество коллег в том, что они, во-первых, первыми локализуют здесь полноценное производство, так они еще и личные деньги от прибыли вложили в него", - сказала Яппарова.

Она уточнила, что госконцерн будет оказывать помощь в привлечении дополнительных мер поддержки.