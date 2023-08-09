ЕС продлил пошлины на карбид вольфрама из Китая

Он используется в том числе в бронебойных снарядах

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия продлила на пять лет антидемпинговые пошлины на карбид вольфрама из Китая, которые составляют 33% и были введены в действие в 1997 году. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Еврокомиссия продлила антидемпинговые пошлины на карбид вольфрама из Китая еще на пять лет после проведения расследования, которое показало, что европейская промышленность пострадает от демпинговых цен на этот вид импорта, если меры не будут применяться", - сообщила ЕК.

В более ранних документах, приложенных к этому заявлению, указывается, что данная мера введена в действие в 1997 году, составляет 33% и направлена на то, чтобы поднять цену на этот сплав в Европе до уровня, который делает выгодным переработку металлических отходов, содержащих данный сплав.

Карбид вольфрама применяется для производства инструментов, требующих высокой твердости и коррозионной стойкости, в том числе для изготовления сердечников бронебойных пуль и снарядов.