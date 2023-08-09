"Почта России" совместила почтовые услуги и ПВЗ в своих отделениях

На начальном этапе компания откроет 30 отделений совместно с "Яндекс Маркетом" в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Почта России" запустила обновленный формат отделений - в нем совмещается оказание почтовых услуг и возможности пункта выдачи заказов маркетплейсов, сообщила пресс-служба почтового оператора.

На начальном этапе компания откроет 30 отделений совместно с "Яндекс Маркетом" в Москве и Санкт-Петербурге. "Первые из них уже начали работу", - отметили в "Почте". Компания уточняет, что такие отделения появятся в микрорайонах с новой застройкой.

В отделениях будут две зоны - для получения почты, отправки посылок, оплаты счетов и перевода денежных средств. Вторая являет собой полноценный пункт выдачи заказов маркетплейса с возможностью получения заказа, оформления возврата и так далее.