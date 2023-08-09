В Астраханской области в 2024 году направят на борьбу с саранчовыми 15 млн рублей

Как отметил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев, это позволит избежать возникновения крупных очагов скопления насекомых

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. В Астраханской области при планировании бюджета на 2024 год заложат на борьбу с саранчовыми вредителями порядка 15 млн рублей. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев.

"Мы предполагаем, что данный материал был снят в Лимане в первой декаде прошлого месяца, когда наблюдался активный рост азиатской саранчи, мигрировавшей с территории Республики Калмыкия, где обрабатывались площади сельхозугодий от вредителей. Тогда заселение саранчовым вредителем на территории Астраханской области в рамках исследования было выявлено на площади 1 240 га земли. Были проведены обработки авиацией и другие виды обработок. На данный момент саранчовый вредитель находится в труднодоступной дельтовой части, где обработка инсектецидом экологически вредна и запрещена", - сообщил Пашаев, уточнив, что ведется постоянный мониторинг ситуации, а для проведения борьбы с саранчовыми вредителями в бюджете на 2024 год запланируют 15 млн рублей.

По словам Пашаева, на протяжении нескольких лет в Астраханской области наблюдалась "чистая зона" по вредителю. Выделение средств позволит оперативнее принимать меры по борьбе с вредным насекомым и избежать больших очагов скопления саранчи на территории региона.

Ранее в социальных сетях был распространен видеоролик о массовом нашествии саранчовых вредителей в приграничном с республикой Калмыкия Лиманском районе Астраханской области.

Саранча - многоядный вредитель, который уничтожает сельскохозяйственные культуры и дикорастущие растения и способен преодолевать большие расстояния, съедая на своем пути всю растительность. За последние несколько лет самое массовое нашествие саранчи регион пережил в 2011 и 2012 годах, тогда для борьбы с насекомыми обработали более 100 тыс. га.