В Грузии начали изучать законность обработки данных пользователей Яндекс Go

Это связано с решением властей России предоставить ФСБ доступ к базам служб заказов легкового такси

ТБИЛИСИ, 9 августа. /ТАСС/. Служба персональных данных Грузии приступила к изучению законности обработки сведений пользователей сервиса Яндекс Go после решения властей РФ предоставить ФСБ доступ к базам служб заказов легкового такси. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"На основании распространенной в СМИ информации Служба персональных данных начала изучать законность обработки персональных данных с помощью приложения Яндекс Go. Исходя из высокого общественного интереса, служба немедленно сообщит о результатах изучения", - говорится в заявлении.

7 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее ФСБ получить круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

В Яндекс Go ранее пояснили, что в Грузии компанией оперирует нидерландское юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям ЕС, в том числе в сфере защиты персональных данных. Там также отметили, что российские правоохранительные органы не могут получать доступ к данным о поездках пользователей сервиса вне РФ.