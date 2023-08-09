ЕК пообещала Словении еще €400 млн для борьбы с последствиями наводнения

Страна получит €100 млн в этом году и €300 млн в следующем, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

ЛЮБЛЯНА, 9 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия пообещала Словении еще €400 млн помощи для борьбы с последствиями сильного наводнения, жертвами которого стали 6 человек. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая специально приехала в эту страну для выражения поддержки со стороны Евросоюза.

"Я здесь, чтобы сообщить Словении, что Европа вместе с вами. С первых дней мы предоставили помощь в виде мобильных мостов, экскаваторов и вертолетов, а также технических команд. И, конечно, мы будем помогать так долго, как это потребуется, - заявила она. - Мы обсудили сегодня пакет финансовой помощи. Мы предоставим €400 млн, €100 млн уже в этом году и €300 млн в следующем. Мы ждем запрос Словении и оценку ущерба, чтобы мы могли начать перевод средств".

Фон дер Ляйен отметила, что также в рамках европейского фонда "ЕС нового поколения", который был предназначен для восстановления экономики ЕС после пандемии COVID-19, остается еще €2,7 млрд нераспределенных средств, поэтому Словения может до конца августа сформулировать запрос о предоставлении ей помощи из этого фонда.

4 августа словенское агентство по охране окружающей среды объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались 3 августа. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов. Премьер-министр Словении Роберт Голоб тогда заявил, что нынешние наводнения стали крупнейшим стихийным бедствием в новейшей истории страны. Точных оценок ущерба пока нет, но речь идет о миллиардах евро, по сообщениям руководства страны.