9 августа, 11:06

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26243

Заявок по приемлемым уровням цен не было

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ признало аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26243 несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26243RMFS 9 августа 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Минфин анонсировал проведение 9 августа аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года и ОФЗ-ПК выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. 

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