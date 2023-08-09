В Тверской области мобилизованным выплатили более 615 млн рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В Тверской области завершили предоставление всех выплат, введенных ранее для жителей, призванных по частичной мобилизации, и их семей. Общий объем выплат составил более 615 млн рублей, сообщил в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор региона Игорь Руденя.
"Мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 млн рублей", - сказал он.
По его словам, из Тверской области в зону СВО доставили более 500 тонн гуманитарного груза.
"Это все собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь. И очень важно, что среди волонтеров очень много женщин, причем не только чьи дети, мужья, братья участвуют в специальной военной операции", - отметил глава региона.