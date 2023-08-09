В России провели первую электронную сделку по выполнению нормативов РОП

Одними из первых, кто совершил такие сделки, стали компания "Банко" и утилизаторы "Сканди Пакк" и Каменская бумажно-картонная фабрика

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Первая электронная сделка по выполнению норматива утилизации состоялась посредством цифровой платформы Российского экологического оператора (РЭО) после принятия закона о совершенствовании расширенной ответственности производителя (РОП). Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"Утилизатор впервые в России провел электронную сделку на выполнение нормативов РОП. Одними из первых, кто совершил сделки по нормативам, стали компания "Банко" и утилизаторы "Сканди Пакк" и Каменская бумажно-картонная фабрика. Сделка по выполнению норматива утилизации 337 тонн канцелярских бумажных принадлежностей обошлась "Банко" в 270 тыс. рублей, 290 тонн упаковки из гофрированного картона - в 290 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как напомнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, закон устанавливает четкие правила утилизации отходов упаковки и товаров, производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации. К моменту принятия закона уже почти год работает торговая онлайн-площадка РЭО, на которой можно заключать сделки по выполнению нормативов.

"Уже сейчас на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в рамках РОП можно рассчитать экосбор, выставить на продажу или покупку нормативы, заключить соглашение с верифицированными утилизаторами. Кто еще не зарегистрировался на площадке, сейчас самое время это сделать", - сказал Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей - механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу "загрязнитель платит", чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. Закон об ответственности производителей за утилизацию отходов президент РФ подписал 4 августа 2023 года.