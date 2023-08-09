9 августа, 11:13

Путин обсудил с главой Тверской области социально-экономическое развитие региона

Михаил Климентьев/ ТАСС
Встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей
© Михаил Климентьев/ ТАСС

Президент РФ интересовался, как обстоят дела в регионе с динамикой ВРП, с социальными вопросами, с развитием сферы здравоохранения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей и обсудил с ним вопросы социально-экономического развития региона.

В частности, глава государства попросил своего собеседника доложить ему о динамике валового регионального продукта. "Мы ушли за 550 млрд. В этом году планируем подойти к отметке 600 млрд рублей", - рассказал Руденя. "Очень хорошо", - отметил президент.

Помимо этого, Путин поинтересовался, как в области обстоят дела с социальными вопросами, с развитием сферы здравоохранения. Губернатор в ответ указал на то, что в 2023 году в регионе будут сданы четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, напомнил о том, что в городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы. "Хорошо", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
© Информационное агентство ТАСС
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