9 августа, 11:29

ЦБ назвал 13 банков, которые будут первыми тестировать реальные операции с цифровым рублем

Ими стали Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, ГПБ, "Киви банк", банк "Ак барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России сформировал пилотную группу из 13 банков, подтвердивших техническую готовность тестировать цифровой рубль, при этом в группу не вошли Сбербанк и "Тинькофф", которые ранее числились среди банков, готовых участвовать в техническом тестировании операций с цифровыми рублями, следует из материалов ЦБ.

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Согласно списку ЦБ, банками-участниками первого этапа тестирования операций с реальными цифровыми рублями стали Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, ГПБ, "Киви банк", банк "Ак барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк.

Ранее заявленная пилотная группа состояла из 15 банков, в ней присутствовали "Тинькофф" и Сбер. Регулятор сообщил, что группа сократилась до 13 банков, но не называл, какие банки не примут участие в тестировании.

О тестировании цифрового рубля

Банк России объявил дату запуска тестирования операций с цифровым рублем на реальных операциях - пилот стартует 15 августа.

На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. Как сообщали в ЦБ, начнут участвовать в тестировании порядка 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России. 

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