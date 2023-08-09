В Тульской области открыли первую из пяти запланированных проектом придорожных гостиниц

Объем инвестиций в создание объекта составил 220 млн рублей

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. В Тульской области в особой экономической зоне "Узловая" открыли первую из пяти придорожных гостиниц, соглашение о строительстве которых подписали в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тульской области стартовал инвестпроект по строительству придорожных гостиниц. 9 августа в особой экономической зоне "Узловая" открылась первая в регионе гостиница сети "ЗА отель", - говорится в сообщении.

В создание первой гостиницы на 149 мест инвестировали 220 млн рублей, создали 20 новых рабочих мест. "Открытие гостиниц создаст комфортные условия для размещения сотрудников и гостей работающих в ОЭЗ предприятий. Обеспечение условий для размещения туристов на местах с большим транзитным трафиком будет способствовать развитию придорожного сервиса в регионе", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Григория Лаврухина.

Он добавил, что туризм является одним из драйверов развития территорий в Тульской области, которую посещают более 1,5 млн туристов в год, и этот показатель стабильно растет, в связи с чем увеличивается и потребность в номерном фонде.

Соглашение о создании гостиниц подписали с инвестором ООО "ТриА Девелопмент" в 2022 году на ПМЭФ в присутствии губернатора Алексея Дюмина. В рамках инвестпроекта предполагается строительство пяти дорожных гостиниц вдоль федеральных трасс М-2 "Крым" и М-4 "Дон", а также в местах, привлекательных для туристов. Общая сумма вложений составят 1 млрд рублей.