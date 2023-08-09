Правительство Швеции готово изменить законодательство для развития атомной энергетики

Правительство страны считает, что к 2045 году необходимо построить новые АЭС, соответствующие как минимум 10 новым обычным реакторам, отметила министр по вопросам климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции выразило намерение ввести к 2040-м годам в эксплуатацию новые атомные электростанции (АЭС), эквивалентные как минимум 10 обычным реакторам. Кабинет собирается адаптировать законодательство, чтобы устранить препятствия на пути развития отрасли, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Правительство считает, что к 2045 году необходимо построить новые АЭС, соответствующие как минимум 10 новым обычным реакторам", - приводятся в сообщении слова министра по вопросам климата и окружающей среды Ромины Пурмохтари. Кабинет полагает, что через 20 лет Швеции потребуется в три раза больше атомной энергии.

В новом отчете Управления радиационной безопасности эксперты проанализировали, как следует развивать нормативно-правовую базу для ядерной энергетики и какие другие меры могут потребоваться для расширения производства в Швеции. Они также изучили, что может потребоваться для того, чтобы страна "могла в полной мере использовать как существующую, так и будущую ядерную энергию". Шведские власти, в частности, собираются внести изменения в Экологический кодекс, Закон о ядерных технологиях и Закон о радиационной защите.

Эксперты Управления радиационной безопасности указали на необходимость провести новые исследования. Как уточняется в пресс-релизе, они позволят адаптировать законодательство Швеции "к новым условиям и технологическим разработкам, например, в отношении планирования на случай непредвиденных обстоятельств, вопросов финансирования и системы обращения с ядерными отходами и отработавшим ядерным топливом".

Сейчас в Швеции запрещено строить реакторы в любых других местах, кроме тех, где они уже есть. Всего в стране может находиться только 10 реакторов. Изменения законодательства парламент может рассмотреть уже осенью.