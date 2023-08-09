Росприроднадзор требует взыскать 43 млн рублей с Нижнекамской ТЭЦ за вред окружающей среде

Из этой суммы 1,2 млн рублей составляют пени

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор предъявил исковое требование к Нижнекамской ТЭЦ в Татарстане за негативное воздействие на окружающую среду. Электростанция должна выплатить взыскание в размере 43 млн рублей, сообщает глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"Нижнекамская ТЭЦ" недоплатила за часть образованных отходов в объеме 81,2 тыс. тонн, которые она передала по договору ООО "БэстХим". При этом вопрос платы за негативное воздействие на окружающую среду не был урегулирован в соглашении сторон", - говорится в сообщении.

В декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду также этот отход не учитывался. Инспекторы Росприроднадзора установили, что задолженность превысила 43 млн рублей, более 1,2 млн из которых составляют пени.

"Поскольку добровольно предприятие не компенсировало долг, мы будем добиваться возмещения через суд", - отмечает Радионова.