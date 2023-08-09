В Томской области увеличат на 10% объемы сушки зерна за счет ввода семи новых комплексов

По данным замгубернатора региона по агропромышленному комплексу Андрея Кнорра, показатель вырастет до 2,5 тыс. тонн зерна в час

ТОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Аграрии Томской области, где из-за неблагоприятных условий урожай зерновых зачастую собирают в дождливую осень, увеличат в 2023 году на 10% объемы просушенного зерна, запустив семь новых зерносушильных комплексов. Об этом рассказал на Дне поля Томской области замгубернатора по агропромышленному комплексу Андрей Кнорр.

"Сегодня ведутся пусконаладочные работы семи зерносушильных комплексов. Это позволит увеличить производительность сушки, что для нас очень важно с точки зрения получаемого на выходе урожая", - сказал Кнорр. Из его презентации следует, что в 2023 году мощность зерносушильных комплексов увеличится на 10% до 2,5 тыс. тонн зерна в час.

В пресс-службе томского Минсельхоза ТАСС уточнили, что в хозяйствах есть 95 зерносушильных комплексов общей производительностью 2,26 тыс. тонн в час. По словам Кнорра, в 2023 году томские фермеры также учли опыт, когда часть уже собранного урожая зерна попало под снег и потеряло в качестве. Мощность томских зернохранилищ вырастет в 2023 году на 28 тыс. тонн, что на 6,2% больше показателя 2022 года.

По словам замгубернатора, в этом сезоне аграрии могут снова столкнутся с поздним созреванием яровых культур. В 2022 году зерно созрело во второй половине сентября, когда уже приближались осенние осадки и холода. "Поэтому надо сделать выводы и сразу убирать созревшие посевы", - отметил он.

Кнорр подчеркнул, что объем и качество урожая лишь на четверть зависит от погодных условий, остальное зависит от самих аграриев, соблюдения сельскохозяйственных сроков и обеспечения сельхозтехникой. "В принципе мы задачу по техническому перевооружению решили", - считает замгубернатора.

В 2022 году в Томской области собрали рекордный урожай зерновых в 504,8 тыс. тонн, но часть зерна потеряла в качестве из-за ухудшения погодных условий. Также этот регион занял второе место в СФО в урожайности овощей. В 2022 году томские хозяйства увеличили к уровню 2022 года валовый сбор картофеля на 2 тыс. тонн, овощей - на 1,2 тыс. тонн за счет роста урожайности и увеличения площадей.