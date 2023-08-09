Чем и кому будет полезен цифровой рубль

Третья форма национальной валюты. Чем и кому будет полезен цифровой рубль

Обращение цифрового рубля будет запущено в пилотном режиме 15 августа. Он даст новые возможности как физическим, так и юридическим лицам, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в ТАСС.

ТАСС собрал основную информацию о преимуществах новой формы рубля.

Что такое цифровой рубль

Это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к наличным и безналичным деньгам. "Цифровой рубль выводит нас на качественно другой уровень с точки зрения платежных технологий и дает возможность России строить трансграничные платежи, когда другие страны станут выпускать национальные цифровые валюты", - отметила Скоробогатова.

Она подчеркнула, что это лишь новое средство платежей, на цифровой рубль не будут начисляться проценты, он не будет использоваться в кредитах. При этом переводы для граждан будут бесплатными, внутри системы не будет ограничений. Но на переводы с безналичного счета на платформу цифрового рубля установлен лимит в 300 тыс. рублей.

Когда можно начать пользоваться цифровым рублем

Пока проект еще только запускается, но 15 августа стартует пилот, в рамках которого можно будет проводить операции с новой формой рубля - в том числе и физическим лицам.

"Этот пилот будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях", - пояснила первый зампред Банка России.

Согласно списку ЦБ, банками - участниками первого этапа тестирования операций с реальными цифровыми рублями стали Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, ГПБ, "Киви банк", банк "Ак барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк. "Если вы являетесь клиентами этих банков, вы через какое-то время можете подать заявку и стать теми людьми, кто реально в пилоте сможет участвовать уже на следующих этапах, когда мы будем активно расширять не только перечень участников, но и перечень операций", - сообщила Скоробогатова.

В первой волне участниками пилота смогут стать порядка 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах РФ. "За месяца два мы апробируем на этой небольшой группе все процессы и процедуры и выйдем сразу же с расширением и предложением расширения количества участников", - отметила она.

В следующем году готовы присоединиться еще 16 кредитных организаций.

Как получить

Цифровой рубль не предполагает физической формы, поэтому предложения о покупке физических цифровых рублей - это мошенничество. "Гражданам не надо ничего покупать (физические цифровые рубли - прим. ТАСС), более того - даже пытаться искать их", - подчеркнула Скоробогатова.

По ее словам, если граждане действительно хотят пробовать операции с цифровыми рублями, они должны обращаться в банки, где они обслуживаются.

Чтобы перевести бумажные рубли в цифровые, нужно будет сначала положить деньги на счет в банке, а потом перевести их оттуда на кошелек на платформе ЦБ.

В чем преимущества

"Цифровой рубль по большому счету - это строчка кода, в который могут быть встроены алгоритмы, они еще называются смарт-контракты, - сказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик. - Это открывает океан новых возможностей для управления финансами внутри группы компаний". Например, переводя цифровые рубли дочерним структурам, можно будет встраивать такие алгоритмы, чтобы эти деньги можно было потратить только на определенные цели, например, на выплату зарплаты.

"Для физических лиц цифровой рубль открывает новые возможности по управлению финансами семьи. Так, можно заранее запланировать обязательные траты или запретить себе определенные покупки", - пояснил Кулик.

ЦБ разработал простейшие шаблоны смарт-контрактов, например, для регулярной оплаты ЖКУ. В ходе пилота они будут протестированы и настроены, исходя из потребностей граждан.

Поскольку цифровой рубль - это средство платежа, ЦБ ожидает, что и продавцы будут заинтересованы в нем: плата за эквайринг ощутимо ниже по сравнению с безналичными расчетами.

Насколько защищен от мошенников

"Больше всего ресурсов как со стороны ЦБ, так и со стороны коммерческих банков было потрачено на создание очень сложных, очень защищенных, очень современных систем безопасности. Это касается не только платформы ЦБ, но и канала связи между ЦБ и коммерческими банками, который зашифрован по самым высоким стандартам, и мобильных приложений каждого банка, которые участвуют в проекте", - пояснила Скоробогатова.