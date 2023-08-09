Для резидентов ТОР расширили перечень видов экономической деятельности

По данным МЭР, на конец июля 2023 года в стране действовало 50 особых экономических зон

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), организованных в моногородах. Соответствующее постановление разрабатывалось Минэкономразвития России совместно с экспертным сообществом, профильными ведомствами и регионами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

В МЭР отметили, что теперь у резидентов ТОР открылись новые возможности для реализации проектов в сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, текстильной промышленности, полиграфической деятельности, химической продукции, фармацевтики.

"Теперь более 1 200 резидентов 89 ТОР в моногородах, где уже создано более 91 тыс. рабочих мест, смогут реализовывать проекты в любых сферах деятельности за исключением производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, а также деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта", - сказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, слова которого приведены в сообщении Минэкономразвития.

Он напомнил, что ранее для каждой территории опережающего развития действовал строго определенный перечень разрешенных видов деятельности.

По данным МЭР, на конец июля 2023 года в стране действовало 50 особых экономических зон. Фактический объем инвестиций по проектам составляет почти 900 млрд рублей. Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, - 176 млрд рублей. ТОР работают в моногородах и ЗАТО. Осуществлено более 262 млрд рублей инвестиций. Количество резидентов, которые реализуют проекты на преференциальных территориях (ТОР и ОЭЗ) без учета Дальнего Востока и Арктики, составляет более 2,2 тысяч.