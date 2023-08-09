9 августа, 12:03

СМИ: Белый дом может запросить у Конгресса допфинансирование для Украины 10 августа

По данным портала Punchbowl News, предполагаемый объем запроса может составить более $10 млрд

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена может направить в Конгресс запрос о выделении дополнительных средств на помощь Киеву и устранение последствий стихийных бедствий внутри Соединенных Штатов уже 10 августа. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

По их сведениям, требование поступит к американским законодателям в четверг. Точная сумма еще неизвестна, отмечает портал.

Ранее он сообщал, что предполагаемый объем запроса может составить более $10 млрд. Портал также подчеркнул, что эта просьба может спровоцировать на Капитолийском холме серьезную "политическую битву после возвращения законодателей с каникул". 

Теги:
УкраинаСШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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