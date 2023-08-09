Иран планирует нарастить добычу нефти до 3,5 млн б/с к концу сентября

В августе 2021 года суточная добыча нефти в республике составила 2,2 млн баррелей в сутки

ТАСС, 9 августа. Исламская республика Иран планирует увеличить добычу нефти до 3,5 млн баррелей в сутки к 22 сентября. Об этом заявил генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мохсан Ходжасте Мехр.

"На следующей неделе добыча нефти на экспорт в Иране увеличится на 150 тыс. баррелей, а к концу сентября этого года добыча нефти в стране достигнет 3,5 млн баррелей", - приводит его слова иранское агентство Shana.

Директор также указал, что в августе 2021 года суточная добыча нефти в исламской республике составила 2,2 млн баррелей в сутки. В мае министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщал о том, что объем добычи нефти в Иране превысил 3 млн баррелей в сутки.