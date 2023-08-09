Индия расширяет торговлю в рупиях с соседними странами

Страна ведет торговлю в национальной валюте с Бангладеш, Бутаном и Непалом, а также готовится к началу торговых операций в рупиях со Шри-Ланкой

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. Индия ведет торговлю в национальной валюте с Бангладеш, Бутаном и Непалом, а также готовится к началу торговых операций в рупиях со Шри-Ланкой. Об этом заявила в нижней палате парламента государственный министр торговли и промышленности Индии Ануприя Патель.

"Значительная часть торговли Индии с Непалом осуществляется в рупиях. На эту же валюту полностью перешла наша торговля с Бутаном. В июле Бангладеш также официально запустила механизм расчета в рупиях в торговле с Индией", - цитирует госминистра газета The Economic Times.

Шри-Ланка включила индийские рупии в список иностранных валют, разрешенных в торговле с иностранными государствами. Восемь ланкийских банков открыли счета в рупиях в индийских банках с одобрения Резервного банка Индии (Центробанк, RBI).

После подписания в ноябре 2018 года соглашения Индии и Ирана об упрощении расчетов во взаимной торговле рупия станет использоваться в торговых платежах также и с этой страной, добавила госминистр.

В начале августа Патель информировала парламент об одобрении RBI 34 заявок от разных российских банков на открытие специальных счетов в рупиях ("востро") в 14 индийских коммерческих кредитных банковских структурах. Платежи в национальных валютах позволят не только поддержать, но и увеличить индийский экспорт в Россию, сказала она.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, республика может перевести 16,38% своего общего объема торговли в рупии с Россией и соседними странами, за исключением Пакистана.