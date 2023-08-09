ТПП поддержала отмену обязательного клеймления ювелирных изделий при вывозе из ЕАЭС

По словам президента палаты Сергея Катырина, российское пробирное клеймо не признается в странах, не входящих в ЕАЭС, что значительно снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий на мировом рынке

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ выступила за отмену требования об обязательном клеймлении ювелирных изделий при вывозе за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это позволит повысить конкурентоспособность российской ювелирной продукции, сообщил ТАСС президент палаты Сергей Катырин.

"ТПП РФ поддерживает отмену требования об обязательном клеймлении ювелирных изделий при вывозе за пределы ЕАЭС. Более того, ювелирное бизнес-сообщество, производители ювелирных изделий, отраслевые общественные организации в течение многих лет предлагали данное изменение в нормативном регулировании отрасли, которое сегодня поддержано Минфином России, подготовлены соответствующие проекты федерального закона и постановления правительства РФ. Отмена обязательного клеймения будет способствовать повышению конкурентоспособности российской ювелирной продукции на внешних рынках и увеличению объема экспорта", - заявил Катырин.

По словам президента ТПП, российское пробирное клеймо не признается в странах, не входящих в ЕАЭС, что значительно снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий на мировом рынке. При этом покупатели ювелирных изделий в этих странах могут воспринимать оттиск российского пробирного клейма как повреждение при обработке, нарушающее эстетическое восприятие изделия. Чаще всего это происходит в том случае, если вместо метрической системы в стране используется каратная система или не применяется клеймение. Также нередко играет роль и нежелание зарубежных контрагентов демонстрировать российское происхождение ювелирных изделий.

Вместе с тем, отмечает Катырин, для экспортеров остается требование нанесения маркировки на ювелирные изделия, что не позволит полностью исключить расходы на доставку ювелирных изделий в подразделения Федеральной пробирной палаты.

"Таким образом, по мнению участников ювелирного рынка, к вопросу отмены маркировки ювелирных изделий при экспорте в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, также следует вернуться в будущем", - заключил глава ТПП.

Ранее Минфин разработал проект постановления правительства, которым предусматриваются отмена обязательного клеймения ювелирных изделий при продаже в странах вне ЕАЭС и введение двухмерного штрихкода на продукцию. Предполагается, что клеймение ювелирных и других изделий из драгметаллов, предназначенных на экспорт за пределы ЕАЭС, будет добровольным при условии нанесения двухмерного штрихового кода.