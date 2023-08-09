Цена на газ в Европе превысила $420 за 1 тыс. куб. м

Средняя цена газа в Европе по итогам июля упала на 8%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Цены на газ в Европе превысили $420 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 14:40 мск стоимость газа превысила $430 за тыс. куб. м, однако затем несколько снизилась, и на 15:05 газ стоил $422 за тыс. куб. м.

Средняя цена газа в Европе по итогам июля упала на 8%, до около $337 за 1 тыс. куб. м. В первом полугодии стоимость газа упала в два раза, до около $425 за 1 тыс. куб. м на фоне аномально теплой погоды, высокой заполненности газовых хранилищ и снижения спроса на газ в ЕС. Если 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались на уровне около $845 за 1 тыс. куб. м, то 30 июня 2023 года торги закрылись на уровне $425 - на 50% ниже по сравнению с началом года.

С начала торгов в среду цена выросла на 20%.