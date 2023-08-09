Четверть опрошенных компаний ФРГ хотят перенести производственные мощности за рубеж

Согласно исследованию агентства Kantar, 22% респондентов отдают приоритет консолидации своих площадок

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Четверть германских фирм хотят перенести свои производственные мощности за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического агентства Kantar, проведенного по заказу консалтинговой фирмы FTI-Andersch.

Согласно исследованию, 26% опрошенных компаний Германии изучают возможность вывести свои производства за рубеж, в то время как 22% отдают приоритет консолидации своих площадок. Отмечается, что среди предприятий, на которых работают более 1000 сотрудников, 36% рассматривают варианты переезда в другую страну, 46% респондентов считают Германию "менее привлекательным" местом ведения бизнеса по сравнению с другими странами, а 15% назвали республику "непривлекательной" в этом отношении.

Фирмы в ФРГ, у которых уже есть конкретные планы, в качестве региона по релокации чаще всего рассматривают Азию (40%), Восточную или Западную Европу (35%) или Северную, Центральную и Южную Америки (32%). В частности, среди опрошенных компаний 21% заявил о намерениях переехать в США, а 15% - в Китай.

По словам представителя правления FTI-Andersch Кристиана Зауберлиха, результаты опроса свидетельствуют о "крупной реорганизации производственных площадок и сетей по всему миру", в которой такие страны, как США и Китай, побеждают за счет "косвенных субсидий и целенаправленного поощрения иностранных инвестиций".

В опросе участвовали 150 германских фирм из производственного сектора, преимущественно поставщики автомобилей, машиностроительного оборудования, а также производители потребительских товаров. Для проведения исследования были выбраны компании с оборотом не менее €50 млн, около трети из них имеет годовой оборот более €500 млн. Опрос проводился во II квартале 2023 года.

Немецкая промышленность и энергокризис

Ранее глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст поставил под сомнение утверждения немецких властей, согласно которым в обозримом будущем Германия будет производить достаточное количество недорогой электроэнергии за счет возобновляемых источников. По его словам, если бы инвесторы верили в снижение цен на электроэнергию в Германии в будущем, "они бы оставались здесь, а не переносили бы [производственные мощности за рубеж]".

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.