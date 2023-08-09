В Южной Корее из-за тайфуна "Канун" отменили более 200 авиарейсов

Большая часть отмененных рейсов пришлась на авиасообщение с курортным островом Чеджудо

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Приближение тайфуна "Канун" к Корейскому полуострову стало причиной отмены более чем 200 авиарейсов в Республике Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, 166 отмененных рейсов пришлось на авиасообщение с курортным островом Чеджудо, всего в среду местный аэропорт должен был принять 490 рейсов. По состоянию на 18:40 по местному времени (12:40 мск) решение об отмене не было принято лишь в отношении небольшого числа международных рейсов.

Помимо этого, было приостановлено морское пассажирское сообщение с Чеджудо. Его планируют возобновить в пятницу, а авиасообщение - во второй половине дня в четверг. Согласно прогнозам, тайфун должен достичь южного побережья Республики Корея 10 августа.