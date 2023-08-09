Polymetal инвестирует в золоторудный проект в Казахстане около $778 млн

Компания рассчитывает добыть там 15 тонн золота

АСТАНА, 9 августа. /ТАСС/. Компания Polymetal инвестирует в золоторудное месторождение в Казахстане около $778 млн долларов, рассчитывая добыть там 15 тонн золота. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касам-Жомарта Токаева по итогам его поездки в Павлодарскую область.

"Главе государства рассказали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании Polymetal International plc. Объем инвестиций проекта по переработке 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота составит 347 млрд тенге (около $778 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее Polymetal подтвердил, что перерегистрация компании с острова Джерси в международный финансовый центр "Астана" в Казахстане завершена.

В Казахстане находится флагманский проект компании "Кызыл", приобретенный в 2014 году за $618,5 млн. Он объединил месторождения упорных руд Бакырчик и обогатительную фабрику.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.