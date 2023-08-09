Домен и сервисы "Яндекса" снова доступны в Казахстане

В Астане ранее сообщали, что работа доменного имени приостановлена из-за размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории республики

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Домен yandex.kz и все сервисы "Яндекса" доступны для пользователей в Казахстане в обычном режиме. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Яндекса".

Ранее издание РБК сообщило, что в Казахстане перестал открываться "Яндекс Казахстан", а в самом "Яндексе" заявили, что домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором.

В свою очередь министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поясняло, что работа доменного имени приостановлена "за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан".

"Домен yandex.kz снова работает - сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме", - отметили в компании.

Там добавили, что продолжают диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан.